Reggina-Bari, De Rosa: “Felice se andassero entrambe in A, a Reggio ho trovato un ambiente fantastico”

Gaetano De Rosa è uno dei grandi doppi ex di Reggina-Bari. Nella prima parte degli anni 2000 passò proprio dai biancorossi agli amaranto.

“Felice – ha detto alla Gazzetta del Sud – se le due avversarie per domani andassero in Serie A. Per il momento sono sulla strada giusta, anche se il torneo cadetto è lungo. Non si è concluso ancora il girone d’andata e ci sarà, pertanto, da stare attenti. Temo i ritorni di Genoa, Pisa, Cagliari. In testa adesso c’è il Frosinone, ma non è detto che riesca a mantenere questo ritmo”.

Parole d’elogio per un allenatore che, da calciatore, è stato spesso suo avversario. “Ha avuto il merito – ha detto De Rosa – di rilanciare Menez che sta facendo la differenza. Il francese ha colpi da fuoriclasse. Anche Hernani è bravo, ma chi ha maggiormente impressionato è è Fabbian che, nonostante non sia attaccante, sta segnando come se lo fosse”.

Poi spazio ai ricordi:”A Reggio ho trovato un ambiente fantastico. Ho ancora tanti amici con i quali mi sento. Il Granillo era sempre gremito e i nostri tifosi ci seguivano numerosi anche in trasferta”.