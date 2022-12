Reggina-Bari: biglietti venduti, il dato sale: record sempre più vicino

In occasione di Reggina-Frosinone non si è risciuti a battere il record di pubblico stagionale al Granillo. In quell’occasione erano stati quasi 15.000 gli spettatori che avevano assistito al match tra la capolista e la seconda forza del torneo, proprio gli amaranto di Pippo Inzaghi.

Stavolta arriva la terza forza, ma le condizioni per superare il recordi di incasso e spettatori sembrano migliori. In primis perché rispetto ai 90 sostenitori provenienti dal Lazio, ci sarà una base di spettatori ospiti decisamente più consistente.

Sono, infatti, già 1100 i tifosi del Bari che hanno esaurito in poche ore la disponibilità di tagliandi per il settore ospiti. Lo storico gemellaggio tra le tifoserie renderà l’appuntamento di domenica sera un’autentica festa di sport e altre centinaia di tifosi del Bari potranno trovare posto nei settori che, in genere, sono riservati ai soli sostenitori amaranto.

Il dato oggi parla già di oltre 10.000 biglietti staccati. Va, però, detto che ci sono ancora ben tre giorni di prevendita. Giovedì, venerdì e l’intera giornata di sabato. Un margine temporale che assicura che il dato dei biglietti venduti crescerà in maniera sostanziale.