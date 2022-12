Per la Reggina ora è difficile nascondersi, Sorrentino: “Per me candidata numero 1 ad andare su”

Stefano Sorrentino ha giocato per una vita in Serie A. Chievo Verona e Palermo le tappe più significative della sua carriera. Il calcio lo conosce e si sta facendo un’idea di come sta andando la B. In un’intervista a Tuttomercatoweb ha parlato del torneo cadetto.

“Il Cagliari ha dichiarato – sta faticando, il Parma non è continuo, il SudTirol è nei playoff. Non mi meraviglia il Frosinone, che ha un ottimo allenatore. La Reggina è la candidata numero uno ad andare su, ha giocatori forti, un bravo allenatore e l’entusiasmo della gente”.

Per la Reggina di Pippo Inzaghi diventa sempre più difficile continuare a tenere il profilo basso agli occhi degli osservatori esterni.