Mercato Reggina, Taibi: “O recuperiamo Obi e Santander o si deve intervenire. Non dobbiamo fare danni. Fabbian via? Impossibile”

“Siamo una squadra in una posizione importante. La cosa fondamentale è fare meno danni possibili. Con l’allenatore faremo un punto della situazione. Se facciamo qualcosa, arà solo per rafforzare il gruppo”.

Così al termine di Ascoli-Reggina Massimo Taibi ha anticipato quelle che potranno essere le mosse amaranto in vista del mercato di gennaio.

Ci si aspetta una squadra amaranto che potrebbe andare a caccia di un centravanti considerando le difficoltà di Santander che si dice possa andare via.

“Ci aspettavamo – ha spiegato Taibi – qualcosa di importante da lui. Tra infortuni e cali di condizione non è riuscito a rendere. Con una struttura come la sua, dopo si fa fatica, un paio di stiramenti lo hanno rallentato. Con il mister parleremo anche di lui e capiremo se potrà darci una mano. Quando fai una squadra può esserci qualche situazione che non va bene. Santander ed Obi, a causa degli infortuni, non hanno reso per nulla. Dobbiamo valutare se è il caso di intervenire nei loro ruoli”.

E ci si attende un rientroimportante:”Abbiamo Galabinov che a fine gennaio sarà arruolabile. Abbiamo bisogno di Santander e di Galabinov perché in qualche partita potranno servirci. O li recuperiamo o dobbiamo intervenire”.

Nessuna possibilità che Fabbian vada via prima di giugno. Taibi è stato categorico:”Impossibile. Rimarrà a Reggio. Nessuno mi ha chiesto di lui. Neanche l’Inter. In questo momento è una cosa che non esiste”.

Pierozzi, diffidato, è stato ammonito ad Ascoli. Per la prima volta sarà da sostituire e gli amaranto potrebbero cercare un terzino destro.. “Abbiamo visto Bouah – ha ricordato il ds – solo con l’Inter. Si tratta di un giocaotore nostro. Valuteremo se mandarlo a giocare. Parleremo con l’allenatore. Lì possono giocare sia Loiacono che Cionek”.

Sul capitolo estremi difensori: “Abbiamo due buoni portieri. Bisogna capire con il procuratore di Ravaglia il da farsi, perché si tratta di un giocatore su cui il Bologna punta molto. Se loro decidessero che il ragazzo deve rientrare perché è indietro nelle gerarchie, interverremo”.