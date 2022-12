Mercato Reggina: spunta un altro nome per la porta dopo richieste economiche “eccessive”

La Reggina vuole rafforzarsi, ma “non intende svenarsi”. Il principio lo riporta la Gazzetta dello Sport, ma è chiaro che il club amaranto vuole potenziare la sua rosa senza produrre sforzi economici che siano fuori dalle logiche.

Come potrebbe esserlo, ad esempio, ipotizzare di portare a Reggio Calabria nomi del calibro di Salvatore Sirigu. Non a caso la Rosea parla di richieste economiche “eccessive” che sarebbrero arrivati tra i primi difensori contattati.

Questo, però, non significa che non ci siano profili disponibili sul mercato di potenziale grande affidabilità e con parametri economici tali da non chiedere voli pindarici alla gestione fidanziaria.

Gli amaranto avrebbero messo nel mirino Francesco Bardi. Il trentenne oggi è il secondo dei felsinei, ma ha alle spalle una lunga militanza nel Frosinone con cui ha anche conquistato la promozione in Serie A.

Il Bologna, tra l’altro, riavrà Ravaglia, destinato a tornare in Emilia per fine prestito.

