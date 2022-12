Mercato Reggina: individuato il vice Pierozzi? Si tratta di un vecchio pallino di Taibi

Non c’è fretta. La Reggina si muoverà sul mercato con la consapevolezza di dover incastrare nel modo migliore diverse situazioni. A partire dalla valutazioni dei casi spinosi relativi ad Obi e Santander, su cui pendono comunque le valutazioni sanitarie e tecniche.

Ci sono, però, settori su cui si potrebbe avere maggiore facilità di manovra. Tra questi c’è la ricerca di un alter ego di Niccolò Pierozzi. Il terzino destro non ha un vero sostituto in organico e il problema di rimpiazzarlo si porrà già alla ripresa del campionato contro la Spal.

Il 17 gennaio sarà squalificato. A sostituirlo potrebbe essere Brian Bayeye. A rivelare il ritorno di fiamma della Reggina nei suoi confronti è Alfredo Pedullà. Affinché l’operazione vada a buon fine si attende solo che arrivi il placet di Juric.

Si tratta di un calciatore classe 2000 e come tale non andrebbe a richiedere alcun posto nella lista over. Nella scorsa estate i granata lo hanno acquistato per 700.000 euro dal Catanzaro. Con i giallorossi si è fatto notare in Serie C per la grande esuberanza fisica, giocando prevalentemente da quinto di centrocampo.

A Reggio giocherebbe da quarto a destra, con un’evoluzione che sarebbe analoga a quella avuta da Niccolò Pierozzi.

