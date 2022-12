L’amarezza post-Benevento negli occhi immortalati da Reggina Inside, ora rotta su Brescia (VIDEO)

Nuovo appuntamento settimanale con Reggina Inside, firmato dal videomaker del club amaranto Luca Rovito. E, come al solito, c’è la ghiotta possibilità di vedere dal di dentro le emozioni che traspaiono dalla squadra in un modo che con la comunicazione convenzionale non si noterebbe.

Nella puntata che ha seguito il beffardo pareggio subito in rimonta con il Benevento colpise soprattutto una cosa. Gli occhi della squadra di chi sa di aver sprecato un’occasione e di aver subito un torto. Il tutto nonostante stiano ricevendo sotto la Curva Sud il consueto saluto di una tifoseria che inizia a fidarsi di questo gruppo.

Ed è da quegli sguardi che si può ripartire in vista di Brescia.

Ecco la puntata di “Reggina Inside”: