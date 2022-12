La Reggina fa un figurone, l’Inter passa solo nel finale

Con un gol di Edin Dzeko e uno di Romelu Lukaku, nell’ultima parte della sfida, l’Inter riesce a prevalere nell’amichevole di Reggio Calabria. Una doppia marcautra che addolcisce la pillola alla squadra di Simone Inzaghi, protagonista di una prestazione non eccezionale contro le seconde linee della Reggina.

Di Inter-Reggina quello che resterà sarà soprattutto la portata dell’evento e la cornice di pubblico. Quasi 16.000 persone hanno gremito le tribune del Granillo per una partita in cui la squadra di Pippo Inzaghi ha dimostrato di essere in palla, beneficiando di un avversario che non ha mai alzato il ritmo.

Poco importa per gli amaranto che hanno tenuto bene il campo. Quando necessario si sono aggrappati alle belle parate di Ravaglia e non hanno rinunciato ad offendere. Tra i calciatori più in palla sicuramente Cicerelli che sull’out di sinisra ha messo in seria difficoltà Bellanova.

La notizia principale è che la Reggina è riuscita a dare filo da torcere alla più quotata squadra nerazzurra e lo ha fatto tenendo i titolari in panchina. Una prestazione che offre un’iniezione di fiducia a calciatori che, fino ad ora, avevano giocato poco. Tra questi Loiacono, Dutu e Bouah.

I padroni di casa sono andati vicini anche alla segnatura in più occasioni. Belle le parate di Onana su un colpo di testa di Gagliolo e su un sinsitro al volo di Giraudo nella ripresa. Nel finale Inzaghi dato la gioia dell’esordio anche ai giovanissimi Zucco e Paura

Il gol nerazzurro è arrivato a fine partita e sugli sviluppi di un calcio da fermo quando la partita sembrava scivolare via verso lo 0- finale. Bravo Dzeko a svettare di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il punto del 2-0 lo ha, invece, firmato Lukaku, risolvendo una mischia.

Nel finale Gigi Canotto, entrato negli ultimi minuti, è andato vicinissimo ad un gol da cineteca. Dopo aver dribblato un paio di avversari, partendo da destra, ha scaricato una rasoterra che ha colpito la base del palo, a Cordaz battuto (Onana era uscito).

REGGINA-INTER 0-2

Marcatore: 80′ Dzeko, 86′ Lukaku

Reggina (4-3-3): Ravaglia; Bouah (87′ Paura), Loiacono (68′ Cionek), Gagliolo (46′ Dutu), Giraudo (74′ Di Chiara); Majer (46′ Fabbian), Crisetig (82′ Canotto), Liotti (74′ Zucco) ; Ricci (74′ Agostinelli), Gori (46′ Santander), Cicerelli (74′ Rivas). In panchina: Aglietti, Colombi. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Inter (3-4-1-2): Onana (74′ Cordaz); Skriniar (65′ Darmian), Acerbi, Bastoni (65′ Gosens); Bellanova (74′ De Vrij), Barella (74′ Asslani), Mkhitaryan (65′ Gagliardini), Dimarco (87′ Biral); Chalanoglu (87′ Carboni); Dzeko (87′ Stankovic), Lukaku (87′ Fontanarosa) . In panchina: Brazao. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria. Assistenti: Gaetano Massara di Reggio Calabria e Federico Longo di Paola.

Note – Spettatori 15 525. Calci d’angolo: 3-11. Recupero: 1’pt.