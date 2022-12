Febbre amaranto a Reggio Calabria: botteghini presi d’assalto per Reggina-Frosinone

Reggio Calabria ha voglia di Reggina. Come forse non accadeva da anni. Giovedì alle 15, nel giorno dell’Immacolata, la squadra di Filippo Inzaghi gioca una sfida fondamentale..

Al Granillo arriva il Frosinone, primo in classifica. Gli amaranto sono secondi, a tre punti di distanza. C’è voglia di esserci e di spingere la squadra verso obiettivi che solo pochi mesi fa sembravano irrealizzabili.

Il giorno festivo e la bella giornata attesa stanno dando uno sprint signfiicativo alla prevendita.

E la febbre amaranto coinvolge i reggini di tutta Italia. Domenica si gioca a Como. Polverizzati in 50 minuti i 600 biglietti riservati ai sostenitori amaranto. Per non ritrovarsi uno stadio totalmente amaranto, la società lombarda ha limitato la vendita ai nati a Reggio Calabria e dintorni negli altri settori.

Restano solo pochi tagliandi nel settore A di tribuna coperta, dove sarà cosnentito l’accesso ai reggini.