Brescia-Reggina: che tifo amaranto! Il video con lo spettacolo dei tanti reggini presenti. Ora con il Frosinone un Granillo ruggente

Impossibile quantificaer quanti reggini c’erano al Rigamonti di Brescia. La vendita ufficiale parlava di 1100 sostenitori che hanno polverizzato i tagliandi a disposizione per il settore ospiti. Molti altri erano da altre parti dello stadio, benché c’era una curva intera chiusa.

Erano lì, stretti come sardine, a far sentire fortissima la voce di chi sostiene Reggio Calabria con orgoglio. Hanno fatto un tifo indiavolato che hanno fatto sentire i ragazzi di Inzaghi praticamente in casa.

La prestazione della squadra ha ulteriormente galvanizzato il sostegno. E giovedì al Granillo c’è la sfida con la capolista Frosinone, oggi distante tre punti.

