Volley Reghion – Greco e Surace nuove palleggiatrici

A circa un mese dall’inizio della stagione, la Volley Reghion si ripresenta ai nastri della Serie B2 vogliosa di regalare ai propri tifosi un campionato tranquillo e ricco di emozioni. A fronte delle quattordici componenti del girone M, la formazione reggina non vuole fare la semplice comparsa. L’esperienza e la qualità sono caratteristiche presenti e assodate nel roster che il direttore sportivo Zino Surace ha messo a disposizione del coach Cesare Pellegrino, tecnico arrivato nell’ultima parte dello scorso torneo e che si è conquistato la riconferma a suon di risultati. Ci sono diverse novità nell’organico, e Pellegrino dovrà lavorare anche sull’amalgama di un gruppo quasi completamente nuovo. Le tre riconferme – le attaccanti De Franco, Fiorini e Speranza – dovranno collaudare le proprie giocate in base ai suggerimenti delle nuove palleggiatrici, Rebecca Surace e Martina Greco.

Classe ‘97, Rebecca Surace predilige il gioco spinto e veloce. Muove i primi passi nella Medinex per poi passare alla E. Sozzi dove continua il suo percorso nei diversi settori giovanili, conquistando due finali nazionali consecutive. Continua la carriera militando tra le fila della Futura Volley per poi proseguire nel Cav Gallico, dove affronta per la prima volta il torneo di B2. Tranne una breve parentesi in Serie C, la Surace ha in seguito sempre giocato nei campionati nazionali.

Più giovane la seconda palleggiatrice a disposizione del tecnico Pellegrino: si tratta di Martina Greco, classe 2002, anche lei alla prima stagione con la Volley Reghion. Cresciuta con la casacca della Digem di Marina di Gioiosa Jonica, è stata protagonista di una strepitosa cavalcata che l’ha portata dalla Seconda Divisione alla Serie C. Nel suo curriculum anche molti titoli under e il Trofeo delle Province Kinderiadi nel 2016. Arriva a vestire la casacca reggina dopo la stagione in Serie C nella Saverio Macheda.

