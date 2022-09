Reggina-Palermo: si avvicina quota 10.000 spettatori e ora si attende un’impennata

Reggina-Palermo sarà spettacolo da Serie A sugli spalti. Come, in realtà, le due tifoserie erano abituate a dare quando entrambe militavano nel massimo campionato di Serie A. Sarà un bel vedere il settore ospiti, dove sono stati staccati circa 700 biglietti ai sostenitori rosanero.

Ci sono le condizioni affinché, entro la giornata di venerdì, si finisca per vendere gli altri 400, per avere lo spicchio di stadio riservato ai siciliani gremito in ogni ordine di posto. C’è, però, anche consapevolezza che il venerdì può essere la giornata clou anche per i sostenitori amaranto.

Sono già quasi 5500 i biglietti staccati per la sfida del Granillo (in programma sabato alle ore 14). Se si considerano i 4200 abbonati, non è difficile mettere in conto il fatto che si è praticamente ad un passo da 10.000 spettatori.

Un numero che è destinato ad essere superato già nelle prossime ore. Potrebbe già vacillare, dunque, il dato delle 11.504 persone che hanno gremito l’impianto di viale Galileo Galilei nel match contro il Sudtirol.

Non sembrano, al momento, trovare conferma le ipotesi che volevano un calo degli spettatori in ragione delle partenze dei fuorisede dalla città dello Stretto e della scomodità dell’orario. Probabilmente, a fine agosto, già molti erano rientrati nelle proprie sedi lavorative lontane dallo Stretto e chi l’assenza di chi non potrà essere allo stadio per ragioni di lavoro sarà compensata da quanti partiranno dalla provincia, invogliati dalla possibilità di una trasferta con le luci del giorno.

Le info per i biglietti

I titoli di accesso alla gara saranno acquistabili all’interno del Centro Sportivo Sant’Agata, nei seguenti orari:

Mercoledì 31 agosto | dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Giovedì 1 settembre | dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Venerdì 2 settembre | dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Sabato 3 settembre | dalle ore 9:00 alle ore 14:00

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online.

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Per quanto concerne la prevendita per il settore ospiti, seguiranno comunicazioni a breve.

I PREZZI: