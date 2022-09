Reggina, niente “effetto sorpresa” per il Cittadella

Sabato alle ore 14 la Reggina avrà un altro appuntamento fondamentale per questo avvio di stagione. Al Granillo arriva il Cittadella che, proprio nell’ultimo turno, ha fatto cadere una delle tre battistrada: il Frosinone.

I granata puntano a ripetersi e lo faranno su un campo che spesso per la loro realtà è diventato spesso terreno di conquista. Non è un mistero che i veneti sullo Stretto abbiano una tradizione più che favorevole.

Questo, però, gioca un po’ a loro sfavore. In primis perché tutti a Reggio Calabria sanno quanto è complicata questo partita. Lo è perché gli uomini di Gorini sono il consueto collettivo che fa venire il mal di testa agli avversari, senza grandi nomi, ma con un’organizzazione di gioco da far invidia. A dimostrazione che, a volte, le idee contano più del budget.

In seconda battuta il collettivo granata ha già dimostrato di poter far male a chiunque in questo torneo. L’effetto sorpresa non sarà un elemento su cui potrà contare la squadra di Gorini, ma questo non sposta di una virgola la difficoltà del match di sabato.