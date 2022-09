Reggina, Fabbian: “Dobbiamo continuare così, obiettivi personali? Penso solo alla squadra”

“Cerco sempre di rimanere umile. Sono giovane, devo ancora imparare tante cose. Ci manca qualche allenamento, ma ci siamo fatti sempre trovare pronti. Dobbiamo continuare così”. Giovanni Fabbian ha parlato così al termin di Reggina- Palermo.

Secondo gol da professionista per il diciannovenne che gioca già da veterano e giganteggia a centrocampo. “In questo momento – ha rivelato – non ho obiettivi personali, penso solo al bene della squadra. Sono sempre stato consapevole delle mie capacità, ma questo impatto sulla B è stata una sorpresa anche per me. Io cercherò di lavorare duro e così le cose vengono”.

E sui dettami di Inzaghi: “Il mister mi chiede di essere libero di testa, di inserirmi e di attaccare la profondità.”