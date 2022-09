Reggina-Cittadella, il granata Visentin anticipa la sfida: “Se restiamo tranquilli, non dobbiamo temere nessuno”

Reggina-Cittadella continua a vedere tanti potenziali protagonisti rilasciare dichiarazioni a pochi giorni dalla sfida. Sia in casa amaranto che granata. Le ultime dichiarazioni provenienti dal Veneto le ha rilasciate Santiago Visentin, parlando a Il Gazzettino di Padova.

L’italo-argentino ha dedicato anche un passaggio al match del Granillo, che vedrà nuovamente il Cittadella sfidare una delle squadre di vertice. Dopo il Frosinone, già battuto, il Cittadella è determinato a riprovarci con la Reggina.

“Sarà – ha dichiarato il centrale difensivo classe ’99 – un’altra bella sfida, ma se arriveremo concentrati all’impegno possiamo fare risultato. Nutriamo il massimo rispetto per la Reggina, è prima in classifica e sta vivendo un ottimo momento di forma fisica e mentale, in più avrà il sostegno del proprio pubblico, per se il Cittadella resta tranquillo e mette in pratica quello che sa fare non deve temere nessuno”.