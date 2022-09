Reggina-Cittadella: biglietti venduti in crescita costante, i numeri dopo un giorno

L’appuntamento è per sabato. Alle ore 14 la Reggina affronterà il Cittadella, in una partita che ha grande significato. Gli amaranto ci arrivano da primi in classifica e il match ha grande importanza, sei si considera che anticipa la pausa della settimana seguente. Davanti ci sarà un avversario che è ormai consolidato in Serie B ed è in grado di dare fastidio proprio a tutti.

Spauracchio granata

Non è un caso che da quasi vent’anni Reggina-Cittadella è una partita che è diventata un vero e proprio incubo per i colori amaranto. Spesso e volentieri i granata hanno espugnato lo Stretto. Ed anche per invertire la tendenza servirà la grande spinta del pubblico, prospettiva nella quale confida anche Filippo Inzaghi. L’allenatore, non a caso, nei giorni scorsi attraverso i social ha rivolto quasi un appello alla tifoseria, affinché sia presente in gran numero sugli spalti del Granillo.

Reggina-Cittadella: ancora numeri importanti?

Dopo gli 11.500 spettatori contro il SudTirol e i 13.000 nel confronto con il Palermo, c’è la possibilità che si continuino a raggiungere numeri importanti. L’entusiasmo nell’aria è palpabile e, per la città, si respira una certa volontà di sostenere la squadra. Lo dicono anche i numeri, quando mancano diversi giorni alla partita.

Quanti spettatori al momento?

La prevendita è stata aperta soltanto nella giornata di martedì, eppure i dati sono importanti. Ai 4150 abbonati, infatti, ci sono già da contare circa 1300 tifosi che hanno acquistato il biglietto. Il totale fa già già quasi 5500 e questo significa che da qui al giorno della partita si potrà tornare a fare numeri importanti.