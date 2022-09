Reggina, Agostinelli: “Esprime un bel calcio. Inzaghi specialista in B, sfortunato in A”

Andrea Agostinelli, allenatore e commentatore calcistico sulle reti Mediaset, ha parlato anche di Reggina in un’intervivsta rilasciata a IlNapolionline.com. E sono arrivate parole importanti, che suonano come un’investitura per la squadra di Filippo Inzaghi.

Gli amaranto, al momento, guidano anche un po’ a sorpresa il torneo cadetto, seppur in coabitazione con il Brescia.

“Sulla Reggina – ha detto Agostinelli – dico che è una squadra che esprime un bel calcio, merito di Pippo Inzaghi che è un vero specialista dei campionati di serie B. In massima serie è stato sfortunato ed avrebbe meritato miglior sorte. Tra i calciatori che si stanno mettendo in evidenza dico che Fabbian è un calciatore di grande prospettiva, però darei un consiglio in generale per i calciatori giovani in generale. Non darei loro eccessiva pressione”.