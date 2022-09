Pisa-Reggina: sarà caccia al biglietto per il settore ospiti

Grande entusiasmo a Reggio Calabria per l’inizio di alto livello della Reggina di Filippo Inzaghi. Questo si è tradotto anche in un significativo numero di persone allo stadio. Quasi 12.000 contro il Sudtiro, oltre 13.000 con il Palermo. Numeri che, ovviamente, si confida di mantenere.

La squadra di Filippo Inzaghi, però, beneficia anche di un grande seguito in trasferta. Dopo le partite giocate lontano dal Granillo in pieno agosto, la prossima partita a Pisa potrebbe essere la prima in cui dovrebbe registrarsi una fortissima presenza di sostenitori amaranto.

Lo scorso anno in poche ore vennero polverizzati i 500 biglietti che vennero messi a disposizione dei tifosi della Reggina all’Arena Garibaldi. Erano i tempi delle capienze ridotte per motivi strettamente legati alle norme anti-Covid.

Quest’anno dovrebbe esserci a disposizione qualche centinaio di biglietti in più. Solo qualche settimana fa, infatti, i tifosi del Genoa hanno gremito tutti i 950 posti a disposizione nel settore ospiti dell’impianto toscano. La facile raggiungibilità della città della Torre da diverse parti d’Italia potrebbe prefigurare anche un sold out in poco tempo. Di sicuro Filippo Inzaghi e i suoi non vedono l’ora di godere del sostegno della tifoseria.