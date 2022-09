Pisa-Reggina: parte forte la prevendita biglietti per il settore ospiti

La Reggina a Pisa avrà sicuramente un buon seguito di tifosi. I primi dati segnalano che è iniziata la mobilitazione del popolo amaranto per la trasferta di Pisa. Erano stati oltre 500 un anno fa all’arena Garibaldi, quando la capienza era ridotta al 50%. Sono, invece, 900 quelli a disposizione per sabato.

In poche ore sono stati venduti 350 tagliandi e c’è la ragionevole possibilità che il dato possa raddoppiarsi o triplicarsi. Va detto che, nel pomeriggio, per qualche minuto quasi tutti i posti venivano dati per occupati a chi volesse acquistarlo on line, al punto da far ipotizzare un sold out pressoché immediato. La stessa disponibilità per il settore veniva data come “bassa”.

Dopo un aggiornamento, però, le cose sono poi state chiarite.