Montalto saluta: “Reggina, è stato un onore. Ad maiora Reggio, grazie di tutto”

La Reggina saluta Adriano Montalto. Il calciatore non farà parte del progetto di Filippo Inzaghi e sta per accasarsi nella sua nuova squadra.

Il calciatore, su Instagram, ha pubblicato un video con tanto di messaggio per la tifoseria amaranto.

“Il momento dell’addio, di una partenza,crea sempre e comunque un malessere…È stato un anno e mezzo – ha proseguito – di alti e bassi, pieno di emozioni che porterò nel mio bagaglio professionale e di vita, come porterò con me tutte le persone che ne hanno fatto parte. È stato un onore indossare i colori amaranto e giocare in una piazza dove il calcio non è solo uno sport ma una vera passione. Ringrazio tutto il popolo amaranto per il suo calore dimostratomi e per avermi fatto sentire sempre a casa.

Auguro il meglio a questa città e a tutti i tifosi.

Ad maiora Reggio ♥️

Grazie di tutto 🇱🇻”