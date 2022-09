Modena-Reggina: biglietti ospiti in esaurimento, aperto un altro settore per i tifosi amaranto

Si gioca sabato alle 14, ma già da domenica sera erano quasi finiti i 1600 posti che erano stati messi a disposizione dei tifosi amaranto per Modena-Reggina. Circa 1600 tagliandi, di cui ne erano rimasti circa un paio di centinaia.

Sembrava inevitabile che, alla fine, si decidesse per ampliare la disponibilità di biglietti. L’orizzonte era possibile grazie al fatto che la curva in cui è collocato il settore ospiti è divisa a spicchi. Uno dei quali non era ancora stato aperto.

1650 posti circa ancora, dunque, per i sostenitori della Reggina, di cui 1500 hanno già il biglietto in mano per assistere a Modena-Reggina. Ad oggi c’è la possibilità che al Braglia ci siano più di 2000 sostenitori amaranto.