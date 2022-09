Modena-Reggina: 1600 biglietti ospiti, sold out sempre più vicino ad una settimana dalla partita

Febbre amaranto altissima. A Reggio, come in tutta Italia dove batte forte il cuore dei tifosi amaranto. E se prima poteva essere una sensazione, adesso parlano inequivocabilmente i numeri.

Quando manca quasi una settimana alla partita (si gioca sabato alle ore 14) stanno per finire i 1600 biglietti che sono stati messi a disposizione dei tifosi della Reggina. Ne restano poco più di 300 e continuano a scendere. Non è dato sapere, ovviamente, cos aaccadrà qualora i tagliandi di dovessero terminare e se dovessero esserci i margini affinché si ampli la vendita in un settore che, con l’apertura di un altro spicchio, potrebbe ospitarne 3200.

La tifoseria più numerosa arrivata al Braglia è stata quella dei sostenitori bresciani (909). La circostanza, dunque, sarebbe una novità.