Mercato Reggina, ultime ore: alcune trattative già definite, c’è l’alternativa ad Hernani?

Alle ore 20 si chiude il calciomercato per i calciatori professionisti in Italia. La Reggina e Massimo Taibi hanno già fatto molto. Anche il patron Saladini ha raggiunto le sedi dove si svolgono le trattative, a dimostrazione di quanto l’imprenditore lametino osservi con attenzione quanto riguardi il club amaranto.

Gli amaranto sono pronti ad accogliere Bouah. Sarà l’alternativa a Pierozzi come terzino destro, in una posizione dove possono giocare Cionek, Giraudo e forse Loiacono.

Il dubbio sul capitano deriva dalla possibilità che arrivi Hernani. Qualora gli amaranto accolgano il brasiliano, dovranno salutare un over.

Al momento la strada non è facile da percorrere. Il calciatore è tornato al Parma dopo il prestito al Genova e ha un contratto da 1,3 mln annui. La Reggina lo prenderebbe solo se i ducali partecipassero al pagamento dello stipendio, scenario che al momento non convince gli emiliani che non vogliono rafforzare quella che potrebbe essere una squadra da parte sinistra della classifica.

Qualora Hernani non arrivasse, Taibi sta sondando delle alternative di qualità per il centrocampo che possano essere potenzialmente dei vice-Crisetig. Nelle ultime ore si è parlato di un interessamento della Reggina per Mateusz Praszelik. Lo riporta Alfredo Pedullà.

Il polacco, classe 2000, viene dato anche come diretto verso un ritorno in patria. Nelle prossime ore si capirà se la pista è concreta.

Per Montalto alla Reggiana si attende solo la firma, così come per i prestiti di Ejjaki e Provazza. Si spera di piazzare Laribi al fotofinish per non trovarsi con giocatori fuori lista.