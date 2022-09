Calcio: due nuovi acquisti per il Castrovillari

L’Asd Castrovillari Calcio, comunica il tesseramento di altri due atleti, nei giorni scorsi sono

stati raggiunti accordi per le prestazioni sportive per la prossima stagione sportiva con:

– LA RAGIONE Domenico, classe 2001, Attaccante, vecchia conoscenza dei lupi per aver

militato nella nostra squadra nella stagione 2019/20, originario di Battipaglia, in quella

stagione interrotta per la pandemia a Marzo 2020, da under mise a segno 6 marcature in

campionato, in 24 presenze; poi i due stagioni alla Vibonese in Serie C, prima di fare il

ritorno ai piedi del Pollino; Domenico indosserà il n. 32;

– OLIVIERI Antonio, classe 2004, attaccante di Corigliano Calabro, cresciuto nel settore

giovanile del Cosenza Calcio, per poi passare nell’U17 ed U19 del Crotone Calcio, lo scorso

anno in Eccellenza ad Acri. Antonio indosserà il n. 71;