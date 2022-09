Calcio a 5 – Presentata la Polisportiva Futura

complimenti

Il Sindaco Verduci ha evidenziato i progetti del Comune sugli impianti sportivi e sulla vicinanza alla società gialloblù: “Ho sempre seguito la Futura e sono sempre stato vicino ai dirigenti. Vanno fatti i

al club per come sta gestendo il Pala Attinà e per tutte le migliorie apportate. A Motta San Giovanni è prevista la costruzione della nuova scuola media con una palestra e anche a Lazzaro sono iniziati i lavori per la costruzione di una Moderna palestra attigua alla scuola media. L’ attenzione sulle strutture sportive è stata e sarà sempre massima”.