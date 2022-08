Verso Ternana-Reggina, ecco come si presenta il terreno del Liberati (VIDEO)

Ne ha parlato anche in conferenza Cristiano Lucarelli del manto erboso del Liberati di Terni. Ha sottolineato come sia destinato a non essere perfetto, ma anche lontano dall’ipotizzare che non sia praticabile.

Non a caso l’allenatore amaranto ha ricordato come sicuramente lo si potrà considerare meglio delle prime due partite che la Reggina aveva giocato la scorsa stagione. Il riferimento era anche alla seconda del torneo 2020-2021, giocata proprio a Reggio in una serata in cui il Granillo si presentò in condizioni al limite della decenza. Indecente lo era sicuramente nella precedente gara disputata contro il Monza.

E a ben guardare le immagini la situazione del Liberati, fino a cinque giorni fa, sembra essere nettamente migliorata. Nonostante, ovviamente, non possa essere considerato in perfette condizioni.

Lo si apprende da un servizio di calcioternano.it (qui il link per approfondire)