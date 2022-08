Ternana-Reggina, le probabili formazioni

Alle ore 20.45 la Reggina scede in campo a Terni, per la seconda gara di campionato. Gli amaranto, dopo la vittoria di Ferrara, sono chiamati ad un’altra prova impegnativa.

In uno stadio storicamente ostico e contro un allenatore che non hanno mai battuto a domicilio, l’obiettivo è dare continuità.

Ternana-Reggina: tra rientri ed assenze

Lo faranno con dei recuperi importanti, a partire da quello di Majer. Lo sloveno, dopo aver scontato il turno di squalifica, è pronto a debuttare in amaranto. Verso una maglia da titolare anche Gianluca Di Chiara. Confermato il 4-3-3.

La Ternana, invece, ha in attacco le pesanti assenze di Donnarumma e Pettinari, così come di Martella a sinistra. In entrambi i casi, però, la rossoverde riserva alternative che permettono a Lucarelli di mandare in campo una squadra che è pronta a rivelarsi un osso durissimo. Gli umbri, inoltre, devono riscattare il ko dell’esorido.

TERNANA (4-3-2-1) Iannarilli; Diakite, Bogdan, Capuano, Celli; Defendi, Di Tacchio, Palumb; Partipilo, Favilli; Rovaglia. All. Cristiano Lucarelli.

REGGINA (4-3-3) Colombi, Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara, Majer, Crisetig, Liotti, Ricci, Menez, Rivas. Allenatore Inzaghi.