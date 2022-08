Spal-Reggina, Venturato: “Reggio è una piazza importante che poteva sparire, attenzione alla loro aggressività”

Roberto Venturato è il tecnico di una Spal che vuole tornare ad essere ambiziosa, ma a fari spenti. Sarà l’avversario che terrà a battesimo la Reggina di Filippo Inzaghi al Mazza di Ferrara. Gli emiliani arrivano al match con tutta la rosa a disposizione. Qualche problema alla caviglia per il centrale difensivo Meccariello e poco altro da segnare nell’ultimo periodo per gli estensi.

“La Reggina – ha dichiarato il tecnico – quest’estate ha rischiato di sparire calcio ed ha trovato l’opportunità di creare entusiasmo e passione, forse ancora di più di prima. Reggio è una piazza molto importante, è seguita da tante persone e ha fatto scelte importanti dal punto di vista della rosa. Ritengo che sia una squadra particolarmente capace, come si è visto contro la Sampdoria giocandosi la partita contro una squadra di Serie A. In certi momenti meritava qualcosa in più rispetto al risultato finale. Si tratta di una squadra che ha caratteristiche sia di aggressività che di trovare spazi per riattaccare con grande compattezza. Questo contraddistingue le squadre di Inzaghi, dove ci sono gruppi uniti e capacità di attaccare gli spazi. E questo se lo concediamo diventa un fattore che può metterci in difficoltà”.