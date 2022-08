Reggina-Sudtirol: il dato dei biglietti venduti continua a salire, atteso il grande pubblico

La Reggina chiama il calore dei suo tifosi e Reggio risponde. Dopo un dato degli abbonati (4130) buono, ma non straordinario, la città sarà al fianco degli amaranto per l’esordio casalingo.

Al Granillo si potrebbero superare le 10.000 presenze. Le ultime notizie relative al dato dei biglietti, segnalano una crescita e costante e importante del numero dei biglietti venduti. Sono, infatti, tanti i sostenitori che in queste ore stanno raggiungendo i luoghi dove è attiva la prevendita o stanno acquistando i tagliandi on line.

Si va ad una media di circa 1000 ogni 6 ore, considerato che la prevendita è stata aperta soltanto venerdì mattina. Questo per evitare che si sovrapponesse alla campagna abbonamenti, chiusa nella giornata di giovedì.

Attualmente sono oltre 7500 le persone che hanno già un abbonamento o un biglietto per assistere alla sfida con il Sudtirol. La sensazione è che l’impennata più importante debba ancora ancora arrivare.

Tutte le info

Reggina 1914 comunica che, a partire da venerdì 26 agosto, sarà attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara Reggina-Sudtirol, in programma domenica 28 agosto alle ore 20:45 allo stadio Oreste Granillo e valevole per la terza giornata del campionato di Serie BKT.

I titoli di accesso alla gara saranno acquistabili presso il gabbiotto all’ingresso del Centro Sportivo Sant’Agata, che seguirà i seguenti orari:

Venerdì 26 agosto | dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Sabato 27 agosto | dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Domenica 28 agosto | dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:45

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online.

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).