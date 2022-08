Reggina-Palermo: partenza boom per la prevendita, Granillo pronto a ruggire

Dopo gli 11.500 spettatori visti contro il Sutirol, il Granillo è pronto a spingere nuovamente la Reggina in una partita che sarà molto impegnativa. A superare lo Stretto sarà il Palermo, fresco di acquisizione da parte del City Group (gli arabi che controllano il Manchester City).

I biglietti venduti in tre ore per Reggina-Palermo

La gara sarà decisamente più dura rispetto a quella contro gli altoatesini e pertanto sarà determinante il supporto del pubblico di casa. Anche perché è lecito attendersi una fortissima rappresentanza di sostenitori ospiti, che potrebbero esaurire in poco tempo i 1000 tagliandi a disposizione nel settore a loro riservato.

Dato che, tra l’altro, potrebbe contribuire a superare il dato di pubblico avuto all’esordio e che non si vedeva da Reggina-Monopoli dell’1 marzo 2020 (prima della pandemia). In quell’occasione erano stati 12.000 gli spettatori presenti.

Quando la prevendita è aperta da poche ore, per Reggina-Palermo sono già stati venduti 1000 biglietti. A cui si aggiungono, ovviamente, i 4200 abbonati. Si gioca sabato alle 14 e, neanche l’orario scomodo, ad ora sembra frenare la voglia di Reggina che si respira in città.

Reggina-Palermo: dove acquistare i biglietti

Reggina 1914 comunica che, a partire da mercoledì 31 agosto, sarà attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara Reggina-Palermo, in programma sabato 3 settembre alle ore 14:00 allo stadio Oreste Granillo e valevole per la quarta giornata del campionato di Serie BKT 2022/23.

I titoli di accesso alla gara saranno acquistabili all’interno del Centro Sportivo Sant’Agata, nei seguenti orari:

Mercoledì 31 agosto | dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Giovedì 1 settembre | dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Venerdì 2 settembre | dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Sabato 3 settembre | dalle ore 9:00 alle ore 14:00

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online.

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).

Le richieste di accredito per i possessori di tessere AIA-CONI-FIGC dovranno essere inviate all’indirizzo mail accrediti@reggina1914.it.

Per quanto concerne la prevendita per il settore ospiti, seguiranno comunicazioni a breve.