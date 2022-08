Reggina: Inzaghi deve scegliere gli scudieri di Crisetig, due favoriti

Domenica la Reggina è attesa dalla sfida con la Ternana. Un match complicato, perché storicamente i rossoverdi sono un avversario durissimo per gli amaranto e soprattutto perché gli uomini di Lucarelli hanno voglia di riscatto dopo il ko all’esordio.

Torna Majer, chi al fianco di Crisetig nella Reggina?

Non è un mistero che Filippo Inzaghi conti molto sulla qualità di Lorenzo Crisetig. Ha voluto la sua conferma, anche se ad un certo punto sembrava che il calciatore potesse cambiare aria in ragione delle richieste avute. Si può, almeno in questo momento, considerare il centrocampista una pedina imprescindibile per la squadra.

Le cose migliori le fa vedere quando è affiancato da due mezzali che gli danno intensità e gli consentono di correre poco in orizzontale. E la Reggina di elementi di questo tipo ne ha a iosa, in attesa che arrivi altro dal mercato (Hernani?).

Contro la Ternana si registrano i rientri dalla squalifica di Majer e Lollo, non quello di Obi (ne avrà ancora per un paio di settimane a causa dell’infortunio). Lo sloveno è un forte candidato alla maglia da titolare, in un centrocampo che potrebbe prevedere la conferma di Liotti nella posizione di mezzala sinistra.