Contro il Sudtirol, si è rivisto il Granillo come non si vedeva da tempo. Probabilmente dal prima della pandemia. 12.000 persone hanno spinto una Reggina travolgente e lo hanno fatto con un trasporto incredibile. Non spettatori, ma giocatori, i tifosi amaranto.

I riferimento va in particolare alla Curva Sud che ha regalato spettacolo puro.

Ecco un video esemplificativo: