Reggina, Gagliolo: “Pensiamo partita per partita”

“Siamo partiti in ritardo, però si sta creando un bel gruppo. Il miste ci sta dando umana. Dobbiamo pensare partita per partita, migliorarci sempre e crescere come squadra”.

Il vichingo Riccardo Gagliolo si presenta così nella sua prima intervista da giocatore della Reggina. L’ex difensore della Salernitana ha madre e anche passaporto svedese, ed ha anche giocato nella nazionale scandinava.

Centrale o terzino sinistro, con il suo mancino è in grado di azionare la manovra anche dalla difesa. “Il mister – ha dichiarato Gagliolo – ci dà tante soluzioni in campo, sta a noi trovare quelle migliori, a seconda degli avversari. La partenza del gioco dal basso si può fare se c’è spazio, altrimenti si può anche giocare subito sugli attaccanti”.