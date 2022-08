Reggina: anche a Terni come a Genova si ricordano di Cardona, il motivo è diverso

Quella tra Ternana e Reggina sarà una partita che metterà di fronte anche due ex arbitri. Il vicepresidente della Ternana è, infatti, Paolo Tagliavento, ex arbitro internazionale. In Serie A ha, però, arbitrato anche il presidente della Reggina Marcello Cardona.

Il prefetto, scelto dal patron Felice Saladini come vertice societario, incontra un’altra tifoseria che ne custodisce il ricordo. Non era positivo quello dei tifosi della Sampdoria che ricordavano questioni legate ad una trasferta a Varese quando Cardona era questore della città lombarda e dei Daspo comminati, da questore di Livorno, sempre alla tifoseria blucerchiata.

A Terni il ricordo per la tifoseria rossoverde è, invece, molto più dolce. Fu, infatti, lui ad arbitrare lo spareggio tra Chieti e Ternana che valeva la promozione in Serie C1. Lo vinsero ai rigori proprio gli umbri, sospinti da 15.000 tifosi per la gara giocata in campo neutro a Cesena. Era il 1989.