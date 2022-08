Mercato Reggina: Valzania e Di Chiara per chiudere il cerchio, si serrano le fila

La Reggina a Genova contro la Sampdoria ha fatto bella figura. Il tutto nonostante diversi indisponibili ed una forma fisica ancora precaria.

Molto è dovuto alla qualità di una rosa che, nel tempo, si è fatta importante e potrebbe crescere ancora di più nelle prossime settimane, o meglio giorni.

La Reggina ha l’accordo con Gianluca Di Chiara. Aspetta di trovarlo con il Perugia, che è forte di due anni di contratto con il calciatore ma anche consapevole che tirare troppo la corda e trattenerlo ha poco senso.

Lo ha soprattutto per i grifoni che rischierebbero di tenersi in casa un calciatore dall’ingaggio importante, che non pare voglioso di restare in Umbria. Lo ha detto anche il tecnico Castori.

Attenzione, inoltre, a Valzania. Negli ultimi giorni la Cremonese si è ulteriormente rafforzata a centrocampo e rischia di dare poco spazio ad uno dei protagonisti della promozione grigiorossa in A.

I discorsi per un trasferimento a Reggio stanno tornando prepotentemente attuali, sebbene non si fossero mai spenti. Tutti e due i calciatori potrebbero arrivare a Reggio e chiudere, di fatto, la campagna acquisti amaranto.