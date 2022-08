Mercato Reggina: nome nuovo per il centrocampo

Filippo Inzaghi, al termine di Spal-Reggina, ha lasciato intendere che qualcosa dovrà ancora arrivare per rafforzare la rosa amaranto. Pensiero condiviso anche da Massimo Taibi che, in un’intervista, ha segnalato la possibilità che possano arrivare non uno, ma due volti nuovi rispetto all’attuale composizione della rosa.

Reggina: un tassello si attende a centrocampo

La pista Valzania è tramontata per ragioni personali del calciatore. In un primo momento era entusiasta all’idea di abbracciare la Reggina e Simone Giacchetta era ben contento di mandarlo nella “sua” Reggio. Ad accordi praticamente fatti ci sono state delle problematiche extracalcistiche e verosimilmente il club è pronto a cercare alternative per il settore nevralgico.

Un nome “pesante” è quello fatto da Alfredo Pedullà. Si tratta di Hernani del Genoa Il centrocampista brasiliano 1994 sarebbe un altro grande colpo della Reggina di Saladini. “L’ingaggio – scrive l’esperto di mercato sul suo sito -è di rilievo, ma ci sono stati contatti e ci sono margini per cercare di arrivare a un accordo”.

Le indiscrezioni parlano di un accordo da oltre 1 milione con i grifoni. Si tratta di una mezzala abile con entrambi i piedi.