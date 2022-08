Mercato Reggina: chi può ancora arrivare e chi andrà via

Poco più di una settimana al termine del calciomercato e Massimo Taibi è concentrato a chiudere gli ultimi affari. L’impegno riguarda soprattutto le trattative in uscita, considerato che i giochi in entrata sono abbastanza chiari e soprattutto limitati a due operazioni.

Gli elementi in uscita

La Pro Patria ha manifestato interesse per Gavioli, l’Avellino per Montalto e la Reggiana per Situm. Restano in attesa di una sistemazione anche Ejjaki, Laribi, Marcucci e Provazza (sempre ipotesi Lamezia in piedi). Galabinov, invece, andrà fuori lista, ma sarà fermo per diversi mesi.

Mercato Reggina: chi arriva

Potrebbe essere questione di ore l’ingaggio di Hernani da parte del club amaranto. Il centrocampista di proprietà del Parma, ma in prestito al Genoa, può arrivare sullo Stretto grazie ad una serie di contingenze. Qualora, infatti, giocasse anche una sola partita con i grifoni scatterebbe l’obbligo di riscatto ad oltre 6 milioni di euro.

I liguri sono disposti a mandarlo a Reggio, anche pagando più della metà dell’ingaggio di oltre 1 milione, per evitare di dover acquistare necessariamente il cartellino.

L’altro calciatore che si prenderà è un terzino destro. Attenzione, perché l’arrivo di Hernani rende necessaria lo svuotamento di un’altra casella over. Al momento si ipotizza che possa toccare a Giuseppe Loiacono.