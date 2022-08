Biglietti Reggina-Sudtirol: vola la prevendita, Granillo con un gran colpo d’occhio

4130 è il numero degli abbonati su cui la Reggina potrà contare per la stagione 2022-2023. Tuttavia, il club confida che anche ogni settimana un alto numero di appassionati possa gremire il Granillo. Magari con le prestazioni della squadra di Inzaghi ad incentivare il sostegno in presenza della città.

E, in questo momento, sembrano non essere pochi coloro i quali che vanno in questa direzione. Soprattutto in un periodo come agosto, dove in città continuano ad esserci persone che normalmente risiedono fuori. Un aspetto che, tra l’altro, fa crescere il rimpianto per avere dovuto giocare le prime due giornate lontano da casa, alla luce dei problemi relativi al terreno di gicoo.

Per la prima in casa dovrebbe registrarsi una robusta presenza di pubblico, considerato anche il dato dei biglietti staccati. In poche ore sono stati, infatti, staccati quasi 1500 tagliandi per il match. La prevendita, tra l’altro, è partita proprio venerdì mattina.

Ecco le info per acquistare i biglietti

Reggina 1914 comunica che, a partire da venerdì 26 agosto, sarà attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo alla gara Reggina-Sudtirol, in programma domenica 28 agosto alle ore 20:45 allo stadio Oreste Granillo e valevole per la terza giornata del campionato di Serie BKT.

I titoli di accesso alla gara saranno acquistabili presso il gabbiotto all’ingresso del Centro Sportivo Sant’Agata, che seguirà i seguenti orari:

Venerdì 26 agosto | dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Sabato 27 agosto | dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Domenica 28 agosto | dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 20:45

Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online.

Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).