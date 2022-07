Viola Basket: che beffa, neroarancio nel girone delle lombarde e delle venete

Vivo disappunto in casa Viola per la conferma delle indiscrezioni di stampa dei giorni scorsi circa la collocazione della compagine calabrese e delle tre squadre siciliane, che dovrebbero partecipare al prossimo torneo di serie B di basket, in un girone riservato storicamente a formazioni lombarde e venete con prevedibili significative ripercussioni negative dal punto di vista sportivo ed economico.

Il presidente della società neroarancio Carmelo Laganà, comunica che convocherà d’urgenza i soci per valutare possibili azioni conseguenti.