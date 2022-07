Riccardo Gagliolo è un giocatore della Reggina. Il club amaranto ha depositato il contratto del calciatore, che lascia la Salernitana e si accasa in amaranto.

Difensore mancino (può giocare centrale e terzino), classe ’90, ha un lungo curriculum fatto di Serie A e B. Ha il passaporto italiano e quello svedese, per la madre.

142 presenze e 6 reti in A per lui, 135 presenze e 15 reti in B: