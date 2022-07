Stavropoulos lascia la Reggina, nuova squadra per lui

Dimitrios Stavropoulos non giocherà nella Reggina nella prossima stagione. Dopo due anni in amaranto il greco vede scadere il suo accordo con il sodalizio dello Stretto. Dall’1 luglio era libero di firmare con qualsiasi squadra e la sua nuova avventura sarà in Polonia.

Il Warta Poznan ha già ufficializzato il suo acquisto. Il club milita nella massima serie polacca e lo scorso anno si è salvato da neopromosso.