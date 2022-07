Reggina: in arrivo l’ok della Covisoc, fine dell’incubo

Negli ultimi giorni in ambito Reggina si è tornati a parlare di calcio. Questo ha fatto mettere in secondo piano la mancanza di un ultimo semaforo verde per l’iscrizione al campionato. Quello della Covisoc.

L’ente che si occupa di passare al setaccio i conti delle squadre di calcio si avvia a dare approvazione al piano di rientro del club e alla consistenza economica dimostrata dalla nuova proprietà. Un attestato di credibilità messo a conoscenza della città di Reggio Calabria. Ma anche di chi, soprattutto lontano dal territorio reggino, continuava ad alimentare fantasmi sull’ineluttabilità del destino negativo della Reggina. In barba anche a quanto si raccontava sullo Stretto e si sottolineava, anche sulle pagine di Strill.it, quanto la Reggina continuasse a rappresentare un’avventura in cui un imprenditore serio avrebbe potuto tranquillamente imbarcarsi.

A distanza di qualche settimana, anche chi provava a far crescere le ombre a colpi di voci pubbliche di bilancio e a numeri che raccontavano verità parziali e non aggiornate, ha finito per ricredersi.