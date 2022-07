Reggina, ag. Menez: “Sta benissimo a Reggio. Deve sentire la fiducia Aglietti e Baroni? Con Stellone altro rapporto”

“Lui si trova benissimo alla Reggina, in un campionato altamente competitivo che esalta le sue doti. La priorità adesso è giocare con la Reggina, divertirsi e confrontarsi con un torneo di alto livello come quello che sta iniziando”.

Ha parlato così l’agente di Jeremy Menez, il fratello Kevin, ai microfoni della Gazzetta del Sud. Tutti hanno negli occhi il girone di ritorno della passata stagione, quando si prese la squadra sulle spalle.

“Deve – ha detto l’agente – sentire la fiducia, quando avverte questo si esprime al massimo così come è stato nell’ultima parte di stagione con Stellone”.

Non sembrati eccezionali i rapporti avuti con allenatori come Baroni e Aglietti. “Di certo – ha dichiarato Kevin Menez – che il rapporto che aveva con Stellone era diverso da quello che si era creato con altri. I risultati si sono visti in campo. Stellone lo ha rigenerato, ah giocato con fiducia e questo per lui è fondamentale”.