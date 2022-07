Mercato Reggina: manca solo la firma per Canotto, si aspetta anche Valzania

Luigi Canotto, dopo più di dieci anni, è ad un passo dal rimettere piede al Sant’Agata. Il classe 1994 faceva parte del settore giovanile amaranto, quando venne scartato. Ripartì dalla sua Rossano Calabro, arrivando categoria dopo categoria fino alla B. Dove spesso ha fatto vedere i sorci verdi agli amaranto.

Adesso, però, c’è da scrivere una nuova storia insieme. Con il suo estro, la capacità di saltare l’uomo e le giocate da grande interprete della B può assicurare un salto di qualità importante sul fronte offensivo.

La Reggina lo ha praticamente bloccato. Ha bruciato la concorrenza con una robusta offerta per il cartellino e gli ha proposto un triennale. Sono tutti d’accordo, si attende la firma. Dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Anche il Frosinone lascerà andare il calciatore, desideroso di rivestirsi d’amaranto. Manca la firma e, a questo punto, se non dovesse arrivare sarebbe una sorpresa.

In stand by la situazione Valzania. Il calciatore ha aperto alla Reggina e può essere il rinforzo di qualità per il centrocampo. Potrebbe non essere l’unico nome per il centrocampo, dato che Alfredo Pedullà ha riportato il fatto che la Reggina sia in pole per Proia del Vicenza. Un uomo che Inzaghi conosce bene.