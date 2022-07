Mercato Reggina, la difesa di Inzaghi prende forma: le mosse in arrivo

La Reggina ha ufficializzato Michele Camporese. Ad ore ufficializzerà Eduard Duțu, giovane difensore centrale della Fiorentina reduce da una buona stagione in C al Montevarchi.

I centrali a disposizione di Filippo Inzaghi salgono, dunque, a tre. Ai due si deve aggiungere Thiago Cionek che, salvo sorprese, giocherà la sua ultima stagione a Reggio.

Non è finita perché Filippo Inzaghi cerca calciatori che abbiano una migliore capacità di giocare da marcatore sinistro in una difesa a quattro. Proprio per questo arriveranno due pedine. Gagliolo è vicino e ieri non si è neanche allenato a Salerno. Molte fonti segnalano un interesse per Ceppitelli, svincolatosi da Cagliari (Che è ambidestro), ma ad oggi la sensazione è che i due siano alternativi.

La Reggina vuole completare la difesa con Bruno Amione, a proposito di mancini. Tuttavia, per affondare il colpo servirà attendere che il Verona si decida a farlo partire ancora in prestito. Il calciatore ha già fatto sapere a tutti tornare in amaranto, lasciando il Veneto, sarebbe la priorità assoluta. Potrebbe essere essere necessario anche attendere metà agosto per completare questa operazione.

In uscita ci sono Aya, Loiacono e Franco. Per quel che riguarda, invece, i terzini: a sinistra ci sono Liotti e Giraudo e Gagliolo qualora dovesse arrivare. L’eventuale arrivo di Di Chiara (anche qui bisognerà attendere agosto), potrebbe portare l’ex Vis Pesaro ad essere uno da considerare anche nelle rotazioni di centrocampo come mezzala. A meno che non arrivino richieste per l’ex Cosenza.

A destra sta per essere ufficializzato Pierozzi, ma toccherà ad Inzaghi stabilire se considerarlo difensore o ala. Qui, però, si attendono almeno due pedine.