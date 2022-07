Mercato Reggina: Gagliolo ad un passo, Mazzitelli e Folo per il centrocampo

Batteria dei centrali difensivi quasi completata con la Reggina. A Cionek si aggiungeranno Camporese, il giovane Dutu e verosimilmente il mancino Gagliolo (in uscita dalla Salernitana). Classe 1990 ha una lunga carriera tra A e B.

Nella logica del mix l’ultimo tassello si confida che possa essere Bruno Amione. Serve, però, che l’Hellas Verona si dedica a farlo giocare per un’altra stagione in prestito. Ci sono gli interessamenti sull’argentino di Benevento e Cosenza, ma lui non avrebbe dubbi nel preferire Reggio a qualsiasi altra destinazione cadetta. Lo ha già fatto sapere agli scaligeri, al suo entourage e alla stessa società amaranto.

Focus poi sul centrocampo. Obi è destinato a vestirsi d’amaranto. Crisetig sembra essere in uscita, ma la Reggina sonda profili importanti. Piace Mazzitelli che, però, interessa anche al Cagliari, a fare la differenza potrebbero essere i buoni rapporti con il Monza che ne detiene il cartellino.

Discorso a parte, invece, per Folorunsho. Anche in questo caso c’è la volontà del calciatore di tornare, serve un accordo con il Napoli. La Reggina potrebbe decidere di investire sul cartellino, a condizioni che riconoscano una percentuale sulla vendita futura ai partenopei e abbassino il prezzo odierno.