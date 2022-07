Mercato Reggina: dopo Obi, in arrivo un altro grande colpo per la mediana

Di amici la Reggina e Filippo Inzaghi a Cremona ne ha tanti. Da Simone Giacchetta per gli amaranto ad Ariedo Braida per il nuovo tecnico, i rapporti sono sicuramente privilegiati. Certo è che serve un progetto importante per convincere una delle colonne dei grigiorossi a fare un passo indietro: dalla A alla B.

Luca Valzania è, infatti, ad un passo dalla Reggina. Lo rivela tramite il suo sito Alfredo Pedullà che parla del “Sì” già ottenuto dal calciatore e di una trattativa avanzata.

Consacratosi come uno dei migliori centrocampisti dell’ultimo campionato, sarebbe un calciatore destinato a rafforzare ulteriormente la mediana amaranto che ha già Obi e punta a rinforzarsi con Folorunsho e Mazzitelli.

Il calciatore classe 1996, ambidestro e scuola Atalanta, ha quasi 200 partite di B alle spalle.