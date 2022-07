Abbonamenti Reggina 2022-2023, si parte: prezzi e info

Le avete innalzate con una passione inconfondibile, oltre ogni categoria o risultato. Le avete sventolate con la fierezza tipica dei popoli Indomiti, portandole in ogni angolo d’Italia. Le bandiere amaranto, simbolo di fedeltà ed appartenenza. Le bandiere amaranto, quelle che ti fanno sentire più forte e ti danno la certezza di non essere mai da solo. Un club, una squadra, una tifoseria, una città: è il momento di ricominciare, tutti uniti, tutti insieme. E’ il momento di ribadire che…Dietro Queste Bandiere Ci Siamo Ancora Noi

La campagna abbonamenti stagione 2022/2023 della Reggina 1914 inizierà domani, martedì 19 luglio a partire dalle ore 08:00. Il titolo di accesso avrà validità per le 19 gare casalinghe del campionato Serie BKT, ma il club si riserva il diritto di organizzare la “Giornata Amaranto“. In occasione di tale evento, l’abbonamento non garantirà l’accesso allo Stadio.

I PREZZI:

DOVE ACQUISTARE

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento a partire da martedì 19 luglio, all’interno dello stadio Oreste Granillo.

Di seguito, date ed orari di apertura:

Martedì 19 luglio | dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Mercoledì 20 luglio | dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Giovedì 21 luglio | dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Venerdì 22 luglio | dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

*Chiuso sabato 23 e domenica 24 luglio.

Date ed orari riguardanti la prossima settimana (dal 25 luglio in poi), verranno comunicati nei giorni successivi.

ONLINE E ALTRI PUNTI VENDITA

Sarà inoltre possibile sottoscrivere l’abbonamento in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket infine, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto online. Dopo aver completato l’operazione, sarà rilasciata una ricevuta che dovrà essere presentata presso il punto vendita ufficiale (Area Hospitality). Per qualsiasi informazione contattare biglietteria@reggina1914.it.

SPECIALE PROMO HELBIZ LIVE

Coloro i quali sottoscriveranno l’abbonamento, avranno la possibilità di accedere a un codice promo “REGGINAFUORICASA” per acquistare il pacchetto di tutte le gare in trasferta della Reggina su Helbiz Live, a soli 24,99€.