Reggina, Saladini: “Reggio tornerà a sognare, legalità e trasparenza nel club”

È stato firmato oggi l’accordo per il passaggio delle quote societarie della Reggina 1914.

L’intesa è stata raggiunta tra l’amministratore unico e rappresentante legale della Club

Amaranto Srl Fabio De Lillo e l’imprenditore Felice Saladini.

Ora finalmente si potràriprendere a pianificare il futuro del club e i prossimi passi per l’iscrizione al campionato di

Serie B che permetterà alla società calabrese di rimanere nell’élite del calcio italiano.

Saladini subito dopo la firma ha incontrato i giornalisti. “Non è stato facile, la situazione è

complessa ma non potevo tirarmi indietro e lasciare che si disperdesse un patrimonio storico

dello sport della nostra Regione. Reggio tonerà a far sognare tutto il Paese. Il calcio deve essere

un punto di incontro per le persone oneste, che si identificano nello spirito sportivo e nella

cultura della leale competizione. Voglio partire da qui. Sto lavorando per dare a questo club e ai

tanti sostenitori un consiglio d’amministrazione che sia garanzia di trasparenza e legalità, con

competenza e passione sportiva. Stiamo già lavorando per permettere al club di poter iscriversi

al campionato di Serie B. Ringrazio Fabio De Lillo per il prezioso lavoro che ha svolto per questa

società”.