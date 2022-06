Dalla Reggina alla Lazio, Assumma in biancoceleste

Non sono stati anni facili per il settore giovanile della Reggina. Lo si è capito dai risultati, ma anche dal fatto che spesso si sottolineavano le difficoltà organizzative ed il fatto che siano cambiato diversi responsabili era il sintomo che qualcosa non funzionasse.

C’è anche però chi ha fatto un gran lavoro e arriva per lui la grande occasione. Tra questi c’è sicuramente Tobia Assumma che, dopo una lunga trafila da allenatore nel settore giovanile amaranto, ha ricevuto la chiamata dalla Lazio

Dopo aver allenato l’under 16 e l’under 17 della Reggina, la sua carriera proseguirà con i giovani capitolini